سوق الاتحاد الأوراسي فرصة لازدهار اقتصاد منطقة ارس

واضاف "محسن نريمان" في اجتماع مع مجموعة من الإعلاميين من ارمينيا، إنه منذ بداية شهر نوفمبر من هذا العام تم تنفيذ اتفاقية حول إنشاء منطقة التجارة الحرة للاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي، وقال: أن التجارة مع الدول الاوراسيوية، بامكانها أن ترفع حصة 3% تجارة إيران مع الاتحاد الأوروبي الآسيوي الى حوالي 15 مليار دولار سنويا.

ورداً على سؤال بشأن الإعلان عن خطط أرس لربط السكك الحديدية بين إيران - أرمينيا، أوضح مدير المنطقة ارس الحرة : لدينا حاليا خطتان دراسيتان لإحياء قدرة منطقة أرس الحرة في قطاع السكك الحديدية، حيث سيتم ربط مدينة جلفا من الغرب بعين ثريا على الحدود التركية ومن الشرق إلى نوردوز وأصلاندوز.

ورداً على سؤال حول إستراتيجية آرس في تقديم الخدمات السياحية للمواطنين الأرمن، قال إننا نتوقع انعكاسا للقدرات السياحية ومعالم ارس في مجتمع السياحة الأرمني، مضيفا: لقد حققنا نتائج جيدة في مجال السياحة. وفي العام الماضي، تم افتتاح سبعة فنادق ودور ضيافة في أرس بدرجات متفاوتة، ونحن نعمل حاليا على زيادة وسائل الراحة والمرافق في أرس بالإضافة إلى زيادة مرافق النقل.

يضم الاتحاد الأورآسيوي خمسة بلدان: روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وأرمينيا. أرمينيا بصفتها عضوا رئيسيا في الاتحاد الأوروبي الآسيوي، هي الدولة الوحيدة التي لها حدود برية مع إيران، وبالطبع أن الحدود المشتركة في منطقة ارس الحرة والتي هي من أهم المناطق الصناعية الحرة في إيران في مجال الإنتاج الزراعي وإنتاج محاصيل الدفيئة.

تقع منطقة ارس الحرة في شمال غرب إيران عند نقطة الصفر من الحدود مع أرمينيا وأذربيجان وجمهورية نخجوان المستقلة.

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