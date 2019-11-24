اعادة بناء جمجمة احفورية لفيل ماموث تعود الى مليوني عام في ایران

والجمجمة هي لفيل ماموث كان يعيش قبل حوالي مليوني عام في اراضي مدينة بيله سوار التابعة لمحافظة اردبيل وتم العثور على احفورية الجمجمة هناك وتم ارسالها الى جامعة زنجان لاعادة بناءها.

وقال الدكتور " مجيد ميرزائي" المشرف على مشروع اعادة بناء الجمجمة في جامعة زنجان ان الجمجمة الاحفورية تعود لفصيلة فيلة "ماستودوني كواترنري" ( الحقبة الجيولوجية الرابعة) حيث تم انتاج قالب مطابق للاحفورة ومن ثم اجراء عمليات البناء الاصلية للجمجمة والتي تمت باتقان ومهنية عالية الدقة، مشيرا الى الاستعانة ببرامج حاسوبية بهذا الشأن.

واضاف ان هذه الفيله كانت تعيش منذ اكثر من مليوني عام ويبلغ ارتفاعها 3 امتار ووزنها 10 اطنان .

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