برنامج " طهران الذكية" ضمن 6 مرشحين للفوز بجائزة المدينة الذكية العالمية

وافاد مراسل ارنا عن العلاقات العامة لمنظمة التكنولوجيا والاتصالات التابعة لبلدية طهران ان لجنة تقيم الجائزة العالمية للمدن الذكية (WSCA) انتخبت كل من برنامج طهران الذكية الى جانب كل من مدن بريستبول (بريطانيا) و كورتيبا (البرازيل) ومونته فيديو (الارغواي) وسيول (كوريا الجنوبية) وستوكهولم (السويد) للفوز بالجائزة العالمية .

وبحسب منظمي الجائزة العالمية WSCA فأن لجنة التقييم قامت بدراسة وتحليل برامج ومشاريع ومنجزات وتطلعات واستراتيجيات 450 مشارك من 54 دولة في مجال تنمية المدن الذكية المستدامة.

يذكر ان جائزة المدن الذكية سيتم اعطائها على هامش معرض المدن الذكية الذي سيعقد في برشلونة الاسبانية خلال الفترة من 19 الى 21 تشرين الثاني/نوفمبر القادم ويجمع "معرض المدن الذكية 2019" تحت مظلته ذوي العلاقة في المدن الذكية – من قطاعات التكنولوجيا وصناع السياسات ورواد الأعمال – للعمل معاً على بناء مستقبل أكثر استدامةً وشمولاً. ولهذه الغاية، سيركز الحدث في دورته التاسعة على خمسة جوانب رئيسية هي: التحول الرقمي، والبيئة الحضرية، والتنقل، والحوكمة والتمويل، والمدن الشمولية والتشاركية.

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