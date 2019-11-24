اللواء باقري : الباسيج يضطلع بدور كبير في مواجهة الاستكبار

جاء ذلك في بيان صدر عن اللواء باقري اليوم الاثنين بمناسبة حلول الذكرى السنوية لتاسيس قوة الباسيج بأمر تاريخي من الامام الراحل (رض) في نوفمبر 1979.

وهنأ رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة، الشعب الايراني ولاسيما المنتسبين الى قوات تعبئة المستضعفين، بهذه المناسبة التي وصفها "منعطفا تاريخيا مذهلا على مدى اربعة عقود من تاريخ الثورة الاسلامية".

واذ نوه بجهود وتضحيات قوات الباسيج طيلة 8 سنوات من فترة الدفاع المقدس (الحرب المفروضة العراقية في عهد صدام البائد على ايران)، اكد اللواء باقري ان قوات التعبئة الشعبية هذه تعاظمت اقتدارا في الوقت الحاضر واجتازت مرحلة التواجد في ساحات المواجهة للتهديدات الصلبة وشبهة الصلبة فحسب، بل تحولت الى رصيد كبير لحلحلة مشاكل الشعب في صموده خلال الحرب الاقتصادية والناعمة التي يخوضها الاعداء المتغطرسون والاستكبار وعلى راسهم امريكا وقادة الجور في البيت الابيض لزعزعة الاستقرار والوحدة والبنى التحتية في البلاد.

واحيى اللواء باقري في بيانه اليوم، ذكرى شهداء الباسيج الذين ضحوا بانفسهم في مختلف ساحات الدفاع عن الثورة الاسلامية، ولاسيما الشهداء الذين ارتقوا خلال احداث الشغب الاخيرة في البلاد والتي اثارها عناصر شريرة تنفيذا لاجندات امريكا والكيان الصهيوني وزمرة المنافقين.

كما ثمّن بالجهود المتفانية لمنتسبي قوات تعبئة المستضعفين الهادفة الى تعزيز مسيرة التقدم والنمو في البلاد، وايضا جهودها في اغاثة المواطنين خلال الظروف العسيرة والاحداث والنوائب؛ اتباعا للتوجيهات الحكيمة من قائد الثورة الاسلامية "الامام الخامنئي".

انتهى ** ح ع