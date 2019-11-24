إيران استضافت 22 وسيلة إعلام أجنبية من 10 دول خلال الشهر الفائت

وبحسب التقرير، تواصلت عملية اصدار التأشيرات الإعلامية لممثلين عن وسائل الإعلام الأجنبية غير المقيمين في إيران ضمن وتيرة عادية خلال الأشهر الماضية، حيث زار إيران في هذه الفترة عدد ملحوظ من المعنيين بالشؤون الإعلامية من مختلف وكالات الأنباء، وقنوات الإذاعة والتلفزيون، والصحف والمجلات، والمواقع الإخبارية أو غيرها من وسائل الإعلام.

علما ان 150 وسيلة اعلامية اجنبية لديها مكاتب رسمية في البلاد، فيما تقوم وسائل اعلام اخرى بنشاطاتها وفقا لتصاريح محددة الصلاحية يتم تزويدها بها بناء على طلب تتقدم به لهذا الغرض.

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