المجلس الاعلى للثورة الثقافية يدعو للمشاركة الجماهيرية في مسيرة الدفاع عن امن البلاد

واكد البيان : ان تاريخ الجمهورية الاسلامية المشرق على مدى العقود الاربعة الماضية مليئ بالمؤامرات العدوانية الحاقدة من جانب الاعداء، لكن الحضور الملحمي الذي سطّره الشعب الايراني المسلم في ساحات الدفاع عن البلاد لطالما افشل هذه المؤامرات التي استهدفت النظام الاسلامي المنبثق عن ارادة الشعب، والذي ينادي بالدفاع عن حقوق المظلومين في مواجهة الجور والاستكبار العالمي.

ولفت البيان الى انه لربما ابرز نماذج التواجد الجماهيري للشعب الايراني في صون الثورة الاسلامية تجسّد خلال فترة الدفاع المقدس (حرب الثماني سنوات المفروضة من قبل العراق في عهد صدام البائد على ايران)، حیث ابنائه الاباة لدى قوات التعبئة (الباسيج) الخلّص الذين قدموا مهجهم في سبيل الوطن؛ وهو ما نوّه به مرارا الامام الخميني (رض).

وشدد البيان على ان هذا التواجد الملحمي في ساحات الدفاع عن الثورة الاسلامية والكرامة والشموخ، لم يتضاءل اليوم وذلك رغم كافة المشاكل التي يمرّ بها الشعب الايراني، بل ازداد عزما وقوة لدى الاجيال الجديدة في وقتنا الحاضر.

وتطرق البيان الى اعمال الشغب الاخيرة التي اثارتها عناصر شريرة مستغلة مطالب الشعب الحقة على خلفية تقنين استهلاك البنزين؛ واكد ان الشعب الايراني تمكّن خلال فترة قصيرة وبأقل كلفة من اخماد الفتنة التي كانت تستهدف امن البلاد، وافشالها.

وفي الختام دعا المجلس الاعلى للثورة الثقافية الشعب الايراني الى المشاركة في مسيرات الدفاع عن امن واستقرار البلاد، ولاسيما التجمع الكبير الذي سيعقد غدا الاثنين في العاصمة طهران.

انتهى ** ح ع