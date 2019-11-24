سنأخذ بالثأر للشهداء المدافعين عن أمن البلاد من أميركا وعملائها

جاء ذلك مساء اليوم الأحد، لدى زيارة اللواء سلامي اسرة الشهيد "مرتضى ابراهيمي" المدافع عن أمن البلاد.

ولفت الى مظلومية الشهداء المدافعين عن أمن البلاد الذين استشهدوا بصورة بشعة وبأسلحة باردة.

يذكر ان الشهيد ابراهيمي كان أحد أعضاء كتيبة "الامام الحسين (ع)" في الحرس الثوري بمنطقة ملارد التابعة لمدينة كرج (غربي العاصمة طهران)، استشهد خلال الاضطرابات الاخيرة على يد مثيري الشغب والفوضى العملاء في البلاد.

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