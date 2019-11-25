٢٥‏/١١‏/٢٠١٩ ٥:٠٤ ص
رقم الصحفي: 2253
رمز الخبر: 83567653
٠ Persons

سمات

نائب الرئيس الاميركي يفرض شروطا على العراق مقابل خفض التوترات

نائب الرئيس الاميركي يفرض شروطا على العراق مقابل خفض التوترات

بغداد/25 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا-كشف القيادي في الحشد الشعبي عادل الكرعاوي ، الاحد، عن اشتراط نائب الرئيس الأميركي مايك بنس خلال اتصاله برئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، حل الحشد الشعبي وقطع العلاقات مع إيران مقابل خفض التوترات في العراق.

وقال الكرعاوي في تصريح صحفي، ان "زيارة نائب الرئيس الأميركي لقاعدة عين الأسد ومن ثم أربيل تحمل في جعبتها طبخة خبيثة ضد العراق وورائها مخططات جديدة".

وأضاف ان "بنس ابلغ عبد المهدي وفق المعلومات المتوفرة، بحل الحشد الشعبي وفصائل المقاومة وسحب سلاحها وقطع العلاقات مع إيران مقابل خفض التوترات في العراق".

ولفت الكرعاوي الى ان "رد عبد المهدي على اتصال المسؤول الأميركي إهانة لسيادة العراق باعتباره لم يحترم الأعراف الدولية ولم تكن زيارته من خلال العاصمة".

وتابع ان "المناقشات الأميركية للمرحلة المقبلة في العراق ومخططاتهم أكملت رسم ملامحها داخل عين الأسد واربيل، وان تلك المخططات هدفها تقسيم العراق والتحكم بمقدراته".

انتهى ع ص ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
9 + 9 =