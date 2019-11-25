شرطة محافظة ذي قار العراقية تصدر بيانا بشأن الاحداث الاخيرة بالمحافظة

وذكرت القيادة في بيان لها ، ان "شرطة ذي قار تدعو الى التهدئة حفاظا على السلم العام في المحافظة "، مشيرة الى ان "البلاد تمر بمنعطف تاريخي خطير حيث وجود المغرضين الذين يحاولون ايقاع الفتن و اثارة الشغب والفوضى والذهاب بعيدا عن السلم والامن والحاق الضرر بالآمنين".

وطالبت قيادة شرطة ذي قار "بالحفاظ على سلمية التظاهر للمطالبة بالحقوق المشروعة وفي الطرق الحضارية وضمن المواقع المحددة للتظاهر من قبل الناشطين المدنيين والقائمين على التظاهرات في المحافظة".

ودعت الى "الابتعاد عن الاضراب القسري و اشعال الحرائق وقطع الطرق العامة و الجسور لما لها من ضرر يتسبب بإيقاف مصالح الكادحين وقطع ارزاقهم".

وأوضحت، ان "حقوق المواطن ومطالبه تتحقق عندما تكون المطالب بالطرق السلمية تجعل اصحاب القرار اكثر اهتماما لتحقيقها"، مشددة على "عدم المساس بالممتلكات العامة كونها ملك الشعب".

وخاطب بيان الشرطة ابناء المحافظة، ان "الجندي والشرطي اخ لك بعضكم لبعض ومكمل للآخر لا تمنح الفرصة للمغرضين الذين يسعون لتفرقتنا واجعلوا الدولة مشغولة بإنجاز حقوقكم ولا تشغلوها بأعمار ما دمر بسبب الفوضى".

واكدت على "ضرورة الابلاغ عن الحالات السلبية والمغرضين ومراسلتها في حال وجود مقترحات للمشاركة بأمن المحافظة".

ودعت "المؤسسات الاعلامية لاستسقاء المعلومات من المصادر الموثوقة والابتعاد عن الشائعات والعمل على تهدئة الاوضاع خدمة للصالح العام".

وكان قائد شرطة ذي قار اللواء الركن محمد القريشي، أعلن ، الاحد، عن صدور أوامر عاجلة بسحب قوات مكافحة الشغب وتكليف النجدة والشرطة المحلية بمسك الارض بعد استشهاد واصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الامنية، ليلة السبت ويوم الأحد، في المحافظة.

وقال القريشي في تصريح صحفي ان "ايادٍ خفية استهدفت المتظاهرين والاجهزة الامنية بالرصاص الحي".

وأضاف "وقفنا ونقف بالضد أمام أي محاولة لاعتقال المتظاهرين او ترهيبهم، وتم التغاضي عن قطع الجسور والطرقات حفاظا على دماء ابناء المحافظة".

وأكد القريشي على "تشديد الاجراءات لمنع اي حالات اختطاف او استهداف للمتظاهرين"، مبيناً انه "ومنذ تسلمي للمهام قبل تسعة ايام تم اطلاق سراح 150 معتقلا من المتظاهرين".

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