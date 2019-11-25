تحالف الفتح : لا اتفاق غير معلـن خارج وثيقـة الجادريـة

وقال المتحدث الرسمي للتحالف النائب احمد الاسدي ، في تصريح صحفي، الاحد، ان "جميع الكتل السياسية حضرت اجتماع الجادرية باستثناء تحالف سائرون الذين اكدوا لنا انهم جاهزون للتصويت على اي قانون يعرض داخل البرلمان لتحقيق الاصلاح ومطالب المرجعية الدينية والمتظاهرين "

وأكد على انه "لا يوجد اي اتفاق غير معلن خارج اطار هذه الوثيقة التي تضمنت جميع المطالبات".

واضاف ان "الكتل السياسية المشاركة في الاجتماع تمثل جميع المكونات وهناك التزامات متبادلة منها دعم الحكومة مقابل التزام رئيس الوزراء بتحقيق المطالب وفق توقيتات زمنية واضحة ومحددة ".

وأشار الى ان "عبد المهدي وافق على الوثيقة مع التعهد بالالتزام بجميع تلك النقاط خلال مهلة 45 يوما ، كما وافق على عرض النتائج نهاية العام الحالي ، وفي حالة الاخفاق ستذهب الكتل الى اقالة الحكومة".

وفيما يتعلق بالتعديل الوزاري ، اوضح الاسدي ان "لرئيس الوزراء حرية ترشيح الكفاءات والشباب ضمن المهلة الزمنية حتى نهاية الشهر المقبل ، ثم سنعرض نتائج عمل حكومته لنقرر بقاء هذه الكابينة ام سحب الثقة عنها ".

وتابع، "اذا شاء عبد المهدي استبدال وزير واحد فله ذلك ، وان شاء ان يستبدل 22 وزيرا له ذلك ايضا".

وكان قادة الكتل السياسية العراقية من جبهتي المعارضة والموالاة للحكومة وقعوا الاسبوع الماضي على وثيقـة اتفاق لخارطة طريق جديدة للخروج من الازمة الراهنة التي يشهدها العراق.

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