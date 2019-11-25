صادرات 1.5 مليار دولار من منتجات الوحدات الصناعية الصغيرة والمتوسطة

في مقابلة مع مراسل ارنا اليوم الاثنين، أضاف اصغر مصاحب: تم تصدير هذا الحجم من المنتجات من قبل 900 وحدة صناعية وانتاجية في المناطق الصناعية.

وأشار إلى أن العراق بـ320 مليون دولار وأفغانستان 216 مليون دولار وباكستان 51 مليون دولار كانت البلدان الثلاث الأولي المستوردة لمنتجات الوحدات الصناعية الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المذكورة، تليها الإمارات وتركمانستان في المركزين الرابع والخامس.

واوضح مصاحب أن سلع التصدير الرئيسية شملت المواد الغذائية والأجهزة المنزلية والبوليمرات والمواد البلاستيكية والكيماويات والسجاد والجلود وحقائب اليد .

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