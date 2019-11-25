٢٥‏/١١‏/٢٠١٩ ١:٢٢ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83568264
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أعادة فتح منفذ مهران أمام زوار العتبات المقدسة

أعادة فتح منفذ مهران أمام زوار العتبات المقدسة

ایلام /25 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا – اعلن نائب محافظ إيلام للشؤون السياسية والأمنية "محمد نوذري" عن أعادة فتح منفذ مهران أمام حرکة زوار العتبات المقدسة.

وقال نوذري یمكن للمسافرين والزوار الإيرانيين السفر إلى العراق عبر منفذ مهران بشكل فردي أو في اطار القوافل .

وأوضح ان دخول الرعايا العراقيين إلى إيران من حدود مهران مسموح به حاليا.

وقال إن الحدود التجارية لمهران مفتوحة امام تبادل السلع ولا توجد مشكلة في التصدير إلى العراق.

وأغلق منفذ مهران الذي يعد من المنافذ المهمة لعبور الزوار الإيرانيين ، في 29 أكتوبر الماضي، بسبب الاضطرابات في العراق وللحفاظ على سلامة الزوار الإيرانيين .

ويقع منفذ مهران الحدودي على بعد ۹۱ كيلومترا جنوب غرب ايلام بمحاذاة العراق.

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