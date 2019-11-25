قائد الثورة الاسلامية يعزي رئيس الجمهورية بوفاة شقيقته

وافاد الموقع الاعلامي لقائد الثورة الاسلامية اليوم الاثنين، أن سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي قدم في برقية، أحر التعازي بوفاة شقيقة رئيس الجمهورية المرحومة "صديقة فريدون" التي وافتها المنية يوم أمس بعد صراع مع المرض.
انتهى** م م ** 2344
طهران/25 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا – قدم قائد الثورة الاسلامية، التعازي الى رئيس الجمهورية بمناسبة وفاة شقيقته المرحومة " صديقة فريدون".
وافاد الموقع الاعلامي لقائد الثورة الاسلامية اليوم الاثنين، أن سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي قدم في برقية، أحر التعازي بوفاة شقيقة رئيس الجمهورية المرحومة "صديقة فريدون" التي وافتها المنية يوم أمس بعد صراع مع المرض.
انتهى** م م ** 2344
تعليقك