قائد الثورة الاسلامية يعزي رئيس الجمهورية بوفاة شقيقته

طهران/25 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا – قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات " محمد جواد اذري جهرمي" ان من تبعات الغضب الأمريكي هو الحظر، الذي بات ساسة الولايات المتحدة مدمنين عليه، لذا فهم يحرصون على فرض الحظر على شخص ما بين الحين والاخر.