٢٥‏/١١‏/٢٠١٩ ٨:٢٩ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 83568411
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تصدير ما يزيد عن 235 الف طن من السلع عبر جمارك كردستان خلال الشهر الماضي

تصدير ما يزيد عن 235 الف طن من السلع عبر جمارك كردستان خلال الشهر الماضي

سنندج/25 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا- اعلن المدير العام لدائرة الجمارك محافظة كردستان (غرب)، بختيار رحماني بور، عن تصدير 235 الفا و500 طن من السلع بقيمة 138 مليونا و857 الفا و521 دولارا عبر جمارك المحافظة خلال تشرين الاول/اكتوبر الماضي الى خارج البلاد.

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاثنين، اوضح رحماني بور، ان حجم الصادرات من جماك سنندج (مركز كردستان) بلغ في هذه الفترة 3 الاف و902 طنا وبقيمة مليونين و638 الفا و88 دولارا؛ واضاف انه تم تصدير 54 الفا و957 طنا من السلع بقيمة 44 مليونا و460 الفا و756 دولارا من جمارك مدينة باشماق خلال الفترة نفسها.

كما اشار هذا المسؤول الى تصريح ما يبلغ 134 الفا و569 طنا من السلع بقيمة 75 مليونا و339 الفا و425 دولارا من جمارك باشماق وسوق سيرانبند، فضلا عن تصدير 7 الاف و807 اطنان بقيمة مليون و450 الفا و660 دولارا عبر جمارك بانه، خلال هذه الفترة ايضا.

واضاف ان حجم الصادرات في كردستان شهد خلال الفترة المماثلة من العام الماضي نموا بنسبة 20 بالمائة من حيث الوزن و8 بالمائة من حيث قيمة الصادرات الى كل من العراق وباكستان والهند وتركيا وجورجيا.
انتهى** 1453/ ح ع**

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