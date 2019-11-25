تصدير ما يزيد عن 235 الف طن من السلع عبر جمارك كردستان خلال الشهر الماضي

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاثنين، اوضح رحماني بور، ان حجم الصادرات من جماك سنندج (مركز كردستان) بلغ في هذه الفترة 3 الاف و902 طنا وبقيمة مليونين و638 الفا و88 دولارا؛ واضاف انه تم تصدير 54 الفا و957 طنا من السلع بقيمة 44 مليونا و460 الفا و756 دولارا من جمارك مدينة باشماق خلال الفترة نفسها.

كما اشار هذا المسؤول الى تصريح ما يبلغ 134 الفا و569 طنا من السلع بقيمة 75 مليونا و339 الفا و425 دولارا من جمارك باشماق وسوق سيرانبند، فضلا عن تصدير 7 الاف و807 اطنان بقيمة مليون و450 الفا و660 دولارا عبر جمارك بانه، خلال هذه الفترة ايضا.

واضاف ان حجم الصادرات في كردستان شهد خلال الفترة المماثلة من العام الماضي نموا بنسبة 20 بالمائة من حيث الوزن و8 بالمائة من حيث قيمة الصادرات الى كل من العراق وباكستان والهند وتركيا وجورجيا.

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