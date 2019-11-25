امريكا باتت مدمنة على الحظر

واضاف جهرمي اليوم الاثنين في تصريح صحفي فيما يتعلق بدرج اسمه على لائحة الحظر الامريكي : ان الحظر المفروض وبحجة قضايا تتعلق بحقوق الانسان والوصول الى المعلومات هو اكذوبة كبرى تطلقها الادارة الامريكية حيث ان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخلال الازمات ليس له دورا في قطع الاتصالات وهذه كذبتهم الاولى بهذا الشأن.

واشار وزير الاتصالات الى ان الادارة الامريكية تعتبر نفسها الداعمة للحريات ومنقذة البشرية وتقول انها قلقة بشأن الشعب الايراني مؤكدا ان الشعب الايراني العظيم لم ينسى كلام ترامب الذي وصفه بالارهابي .

واضاف اذا كانت امريكا قلقة فيما يتعلق بانسيابية استخدام الشعب الايراني للمعلومات لماذا تفرض حظرا على شراء الادوية للامراض الخاصة؟ ولماذا تفرض حظرا على الشركات الناشئة وتمنعها من استخدام البرامج والاليات التي تحتاجها لتطوير عملها ؟.

واكد ان الحظر المفروض وبحجة قضايا تتعلق بحقوق الانسان والوصول الى المعلومات هو اكذوبة كبرى تطلقها الادارة الامريكية.

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