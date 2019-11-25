ضبط اكثر من ثلاثة اطنان من المخدرات في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي البلاد

أعلن قائد قوات حرس الحدود في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) عن تفكيك عصابة مسلحة وضبط طنين و380 كغم من أنواع المخدرات في مدينة ميرجاوه التابعة للمحافظة.

وقال العميد محمد ملاشاهي اليوم الاثنين، ان قوات حرس الحدود بمحافظة سيستان وبلوجستان قد نصبت كمينا لمهربي المخدرات في منطقة ميرجاوه الحدودية واستطاعت ضبط أكثر من طنين من أنواع المخدرات .

واضاف، انه خلال هذه العمليات الناجحة تمكنت هذه القوات بالاضافة الى اعتقال اربعة مهربين ، وضبط ألفان و 287 كيلوغراما من الأفيون و100 کيلوغراما من الحشيش، ضبط مرکبتین وكميات من الاسلحة والعتاد من عصابة التهريب.

کما اعلن قائد قوات الشرطة في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرقي البلاد) ، العميد محمد قنبري الیوم الاثنین ، عن ضبط طن و22 كغم من المخدرات بعد وقوع اشتباكات مع المهربين في مدينة خاش التابعة لهذه المحافظة.

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