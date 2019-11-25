انتاج مركبات نانوية لتقليل تبخر ماء النباتات وآلافات الزراعية

وقال الدكتور "رضا خسروي زنجاني" العضو في فريق الابحاث في جامعة امير كبير انه ونظرا للتلوث البيئي و زيادة الجسيمات المعلقة المضرة في الهواء و لتقليل اثارها على الصحة العامة اجرى الباحثون في الجامعة دراسات لايجاد حلول لها وتوصلوا الى انتاج تركيبات نانونية تساعد البناتات على تقليل عمليات التبخر فيها.

وتمكن الباحثون في الجامعة من انتاج مبيدات الآفات النانوية، و وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة FAO، فان أكثر من 35 في المئة من المنتجات الزراعية في جميع أنحاء العالم تتعرض الى التلف بسبب الآفات الزراعية.

و إن استخدام مبيدات الآفات الكيميائية هو أحد أهم الاستراتيجيات لمكافحة الآفات الزراعية، ويمكن أن يؤدي استخدام تركيبات مبيدات الآفات غير الملائمة إلى مخاطر كبيرة لايمكن دفعها، مثل تلف المحاصيل الزراعية، وزيادة تكاليف مكافحة الآفات، وزيادة استخدام مبيدات الآفات والملوثات البيئية.

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