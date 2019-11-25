مسيرات مليونية في طهران للتنديد بأعمال الشغب ودفاعا عن أمن البلاد

وانطلقت المسيرة من مختلف انحاء طهران متجهة نحو ساحة الثورة (ميدان انقلاب) في قلب العاصمة حيث كان التجمع هنالك.

وغصت الشوارع المؤدية الى ساحة الثورة بالجماهير المليونية التي خرجت للتعبير عن استنكارها وتنديدها بممارسات مثيري الشغب والفوضى والذين قاموا باعمال تخريب طالت مؤسسات الدولة ومنها الخدمية واحراق البنوك ونهب المتاجر والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

ورفع المشاركون في المسيرات شعارات "الموت لاميركا" و"الموت اسرائيل" واذنابهما الذين لعبوا دورا في الحث والتشجيع على اعمال الشغب في ايران من قبل عملائهم من المناهضين للثورة والزمر الارهابية.

ومن المقرر ان يلقي القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي كلمة في الحضور بالمناسبة.

يذكر انه اثر قرار المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي في البلاد والذي يضم رؤساء السلطات الثلاث بتقنين ورفع اسعار البنزين، والذي دخل حيز التنفيذ فجر الجمعة قبل الماضية، خرجت بداية الاسبوع الماضي احتجاجات من قبل مواطنين جرى استغلالها من قبل مثيري الشغب وعملاء الاجنبي الذين قاموا باعمال التخريب والتدمير والمواجهة مع القوى الامنية.

انتهى