تحقيق أهداف معاهدة "حظر التجارب النووية" من منظار ايران

وأكد كاظم غريب أبادي في الاجتماع الخامس والثلاثين للجنة التحضيرية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، على موقف الجمهورية الإسلامية المبدئي والثابت من الحاجة إلى الإلغاء التام لجميع أنواع الأسلحة النووية ودعم اهداف المعاهدة.

وأضاف: إذا كانت أهداف المعاهدة يجب أن تتحقق بالكامل، فإن الالتزام المستمر من جانب جميع الحكومات، وخاصة الدول الحائزة للأسلحة النووية، بـ" نزع السلاح النووي" أمر ضروري.

وقال : في هذا الصدد، نعتقد أن الدول التي تمتلك الأسلحة النووية تتحمل مسؤولية خاصة في بدء نفاذ هذه المعاهدة ؛ ونحث بقوة هذه الحكومات على الالتزام التام بروح ونص المعاهدة.

وبدأت أعمال الدورة الثالثة والخمسون للجنة التحضيرية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية اليوم وتستمر الى بعد غد (الأربعاء) بمشاركة ممثلي الدول الموقعة على المعاهدة في فيينا .

انتهى** 2344