رئيس السلطة القضائية: تحديد مصير معتقلي الاحداث الاخيرة فورا

واضاف رئيسي اليوم الاثنين خلال اجتماع مجلس القضاء الاعلى مشيرا الى الاحداث الاخيرة على خلفية رفع اسعار البنزين في البلاد : ان مثيري الشغب والفوضى في البلاد تنتظرهم عقوبات صارمة. ویجب ارسال ملفاتهم القضائیة الى المحاکم باسرع مایمکن للبت بها، مبينا ان الاحكام ستكون عادلة وصارمة وتتناسب مع ماقاموا به .

واکد رئيسي ان الذين استغلوا مطالب الشعب المشروعة واثاروا الشغب والفوضى في اوساط المجتمع وروعوا النساء والاطفال وتعدوا على المال العام، ليعلموا هم وسادتهم ان عقوبات صارمة ستكون في انتظارهم.

واضاف، ان امن البلاد يعتبر أهم قضية بالنسبة لنا، ومهما كانت الظروف سوف لن نسمح بأدنى عبث به.

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