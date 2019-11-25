انعقاد اجتماع المنظمة البحرية الدولية بحضور إيران في لندن

وحضر الاجتماع، الذي سيستمر حتى يوم الأربعاء 4 ديسمبر، وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة محمد رستاد ، نائب وزير الطرق وبناء المدن ومدير الموانئ والمنظمة البحرية.

وأعدت إيران العام الماضي وثيقة للاحتجاج على العقوبات الأمريكية أحادية الجانب على النقل البحري لبلدنا وعرضتها على أعضاء مجلس إيمو، والتي لاقت اهتماما من الأغلبية الساحقة المشاركة في الاجتماع ماعدا الولايات المتحدة.

وفقا لمدير هيئة الموانئ، أشار محتوى الوثيقة التي قدمتها إيران إلى أن القيود الأمريكية على الصناعة البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تتناقض مع روح الاتفاقية البحرية الدولية.

واضاف : تؤكد الاتفاقية على أنه يتعين على الدول أن تتصرف بطريقة لاتؤدي الى التبعيض بين الدول الأخرى فيما يتعلق بأنشطة الشحن التجاري وتهدد السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية.

ويُعقد اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الملاحة البحرية بمشاركة مسؤولين من 172 بلدا عضوا، كل عامين في لندن، حيث يجتمع كبار المسؤولين المعنيين بالملاحة البحرية للدول لمناقشة جداول الأعمال المهمة والاساسية بخصوص السلامة وحماية البيئة والسلامة في المجال البحري واتخاذ القرارات الأكثر أهمية.

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