الفتنة الاخيرة نتيجة لهزائم العدو على مدى العقود الاربعة الماضية

جاء ذلك في كلمة القاها اللواء سلامي اليوم الاثنين خلال الوقفة الجماهيرية الحاشدة التي نظمها اهالي طهران في ساحة انقلاب (الثورة) وذلك في ختام المسيرات المليونية للدفاع عن امن واستقرار واقتدار الجمهورية الاسلامية، وايضا ادانة اعمال الشغب الاخيرة في البلاد.

وعدّ القائد العام للحرس الثوري هذا التجمع العظيم، بانه "رصاصة الرحمة" على محاولات اميركا الرامية الى زعزعة استقرار ايران السلامية.

وتابع مخاطبا الحشد الجماهيري في ساحة الثورة : ايها الشعب الايراني العزيم انتم اليوم تخوضون حربا عالمية كبرى، وتواصلون انتصاراتكم ضد القوى الاستكبارية كافة؛ مبينا ان الحرب التي بدأت في شوارعنا شكلت سيناريو عالمية بامتياز؛ لكنها انتهت وانتم اتخذتم اجراءات دقيقة، حيث فصلتم صفوفكم عن العدو، ونزلتم الى الساحة اليوم لتجسيد شموخ الإسلام من جديد؛ ولكي تبقى ايران خالدة وينهار العدو.

واردف : اليوم تم اطلاق رصاصة الرحمة على العدو؛ وصفا الفتنة التي اثيرت خلال الايام الاخيرة بانها كانت نتيجة جميع الفشل الذريع الذي تلقاه العدو طوال اربعين عاما مضت وخاصة في الاشهر الثمانية الاخيرة، من قبل الامة الاسلامية والشعب الايراني.

وشدد اللواء سلامي، على ان "العدو يعجز عن افتعال الحوادث، وانما يتربص وقوع امر ما ليستغله، بما في ذلك (تقنين استهلاك) البنزين الذي استُغل للمساس بالشعب الايراني.

يتبع ...** ح ع