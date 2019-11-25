قائد قوة الدفاع الجوي : تدابير القيادة افشلت فتنة العدو

وفي تصريح له اليوم الاثنين على هامش المسيرة الحاشدة التي نظمها الشعب الايراني تنديدا باعمال الشغب الاخيرة في البلاد، اشار العميد صباحي فرد الى ان قائد الثورة الاسلامية استطاع في كافة الظروف الحساسة ان يعزز بحكمته روح التماسك والتآزر بين افراد الشعب لمواجهة الاعداء، وقد ثبت مرارا انه كلما كرّس العدو طاقاته لاستهداف الجمهورية الاسلامية الايرانية، فإن اتباع توجيهات ونصائح القائد العام للقوات المسلحة ادى الى اخماد هذه الفتن البغيضة.

كما اشار قائد قوة الدفاع الجوي الى دور الشعب الايراني في صون قيم الثورة الاسلامية وامن البلاد.

واضاف : ان الشعب الايراني المسلم سطّر حضورا ملحميا في كافة الساحات والحوادث الحساسة دفاعا عن تطلعات الثورة الاسلامية، بما في ذلك فترة الدفاع المقدس، وايضا ظروف الحظر الجائر التي نمر بها اليوم.

وشدد هذا القائد العسكري، على ان الشعب لطالما برهن على صموده النموذجي في مواجهة الفتن دون ان يتمكن الاعداء من ثنيه امام المشاكل؛ وهو اليوم يقف بكل قوة وشموخ للذود عن الثورة والدفاع عن ولاية الفقيه.

انتهى ** ح ع