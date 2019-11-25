مسؤول : نسعى لتحقيق 20 مليار دولار في مجال التجارة مع العراق

وفي تصريح له اليوم الاثنين، اشار بهزاد الى اهم السلع التي يستوردها العراق من ارجاء العالم؛ بما فيها الاجهزة والادوات الصناعية والدواء والمعدات الطبية، واجهزة توزيع الطاقة الكهربائية، ومنتجات الصلب والحديد والمواد الغذائية والخدمات الهندسية والاجهزة الزراعية الحديثة.

واكد المستشار التجاري الايراني في بغداد، ان معظم السلع الايرانية المستوردة في العراق هي لتلبية حاجات السوق في هذا البلد، وعليه تلقى ترحيبا من قبل العراقيين.

ولفت، الى ان نحو 3 ملايين عراقي ينشطون بصورة مباشرة و15 مليون اخرين بصورة غير مباشرة في مجالات النقل وتوزيع وبيع وانتاج السلع باستخدام التكنولوجيا الايرانية.

وتابع : ان ايران هي الدولة الوحيدة التي تتابع بجدية مشروع احياء المدن الصناعية في العراق، وذلك في سياق اهداف الاقتصاد المقاوم داخل البلاد، وايضا رغبة العراق في اكتمال مسيرة الاصلاحات الاقتصادية بهدف تعزيز المنتجات الوطنية في هذا البلد.

انتهى ** ح ع