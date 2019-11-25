زنكنة وعراقجي الى فيينا لحضور اجتماعي اوبك واللجنة المشتركة للاتفاق النووي

وفي تصريح للصحفيين اليوم الاثنين، اوضح غريب ابادي : انه عقب انعقاد الاجتماع الخاص لمجلس الحكام ومؤتمر "منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية" (يونيدو)، وايضا الجلسة الاعتيادية لمجلس الحكام على مدى الاسابيع الثلاثة الماضية، الى جانب الاجتماع التمهيدي لمنظمة حظر الاختبارات النووية الذي عقد خلال الاسبوع الحالي، ستستضيف العاصمة النمساوية فيينا الاسبوع القادم اجتماعين اخرين؛ الاول الاجتماع الوزاري لمنظمة اوبك في 4 كانون الاول / ديسمبر القادم بحضور وزير الطاقة بيجن زنكنة، وايضا اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في السادس من الشهر نفسه بمشاركة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية (سيد عباس عراقجي) والوفد المرافق له.

وفي سياق متصل، كان المتحدث باسم الخارجية الايرانية "سيد عباس موسوي"، اعلن عن احتمال انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي على مستوى مساعدي وزراء الخارجية في 6 كانون الاول / ديسمبر القادم بفيينا.

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