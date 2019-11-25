الفلسطينيون يستعدون للخروج في تظاهرات مناهضة للإدارة الامريكية

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" جمال محيسن إن يوم الغضب الذي دعت إليه فصائل منظمة التحرير في كافة محافظات الوطن، غدا الثلاثاء، تنديدا بالقرارات الأميركية بحق شعبنا، "هو بداية لبرنامج نضالي شامل لمواجهة الاجراءات الاميركية الاسرائيلية، وصولا الى انتفاضة شاملة في وجه جرائم الاحتلال".

وأضاف محيسن في تصريحات اذاعية أن حركة فتح على اتفاق وتنسيق كامل مع فصائل منظمة التحرير، لاستنهاض طاقات عناصرها في الميدان، لرفض الاجراءات الاميركية في تصعيد شامل.

وجدد ثقته بجماهير الشعب الفلسطيني وبقدرتها على مواجهة تلك الاجراءات وإفشال المخططات الاستعمارية، داعيا الى تحرك عربي يرتقي لمستوى المؤامرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية .

وطالب القيادي محيسن وزراء الخارجية العرب المجتمعين اليوم في القاهرة بأن لا يكون اجتماعهم لإصدار بيانات فقط.

بدوره، قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني إن محافظات الوطن ستشهد فعاليات احتجاجية على امتداد الاسبوع الحالي ستكون ذروتها غدا الثلاثاء المقبل رفضا واستنكارا للمشروع الاستيطاني الاسرائيلي الأميركي الهادف لتصفية القضية الفلسطينية.

واضاف أن هذه الفعاليات تعبر عن ادانة شعبنا للموقف الأميركي الأخير بشأن المستوطنات والذي ينتهك الشرعية والقانون الدوليين ويحاول أن يستبدلها بالقرار السياسي الأميركي الذي لا يمكن ان ينشئ حقا، ولا يمكن ان يخلق واقعا من الممكن التسليم به على الاطلاق.

بدورها، أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تعليق الدوام بشكل جزئي في كافة مدارس محافظات الوطن، يوم غدٍ الثلاثاء، التزاما وانسجاما مع قرار فصائل منظمة التحرير الرافض للقرار الأميركي الإسرائيلي حول المستوطنات، وإغلاق مديرية تربية القدس، والمحاولات المتواصلة لضرب التعليم في المدينة المقدسة وأسرلته،

وأكدت الوزارة على ضرورة المشاركة في الفعاليات، إذ سيتم تعليق دوام المدارس من الساعة الحادية عشرة والنصف والعودة الى الدوام الساعة الواحدة والنصف، على أن تتم المشاركة الفاعلة بالمسيرات الحاشدة والفعاليات التي ستنظم رفضاً لهذه القرارات الظالمة.

انتهي**٣٨٧**1110