قائد امني يعلن : القضاء على عصابة كبيرة لتهريب المخدرات جنوب شرقي البلاد

واوضح العميد ملاشاهي في تصريح له اليوم الاثنين، انه في سياق الاجراءات المشددة والصدّ الحازم لعمليات تهريب المخدرات بكافة انواعها على امتداد الخطوط الحدودية، فقد تمكنت قوات حرس الحدود التابعة لمحافظة سيستان وبلوجستان من كشف ومراقبة نشاطات عصابة كبيرة لتهريب المخدرات في منطقة زابل الحدودية و وضعت خطة خاصة لتدميرها؛ مضيفا ان الفرق الاستخبارية والامنية باشرت في مراقبة هذه العصابة وفرضت الكمين على منافذ العبور التي كانت تسلكها، وبالتالي القضاء على هؤلاء المهربين من خلال عملية استخبارية واسنادية دقيقة.

واضاف العميد ملاشاهي : ان هذه العملية صاحبتها اشتباكات مسلحة شديدة بين القوات الامنية والمهربين، لتنتهي بهزيمة هؤلاء وعدم تحقيق مآربهم البغيضة.

ولفت القائد الامني في محافظة سيستان وبلوجستان الى ان العملية في زابل انتهت بمصرع اثنين من المهربين على ايدي قوات حرس الحدود التابعة لمحافظة سيستان وبلوجستان، والقبض على اثنين اخرين، فضلا عن مصادرة 650 كغ و250 غ من انواع المخدرات.

وفي عملية نوعية اخرى، بحسب العميد ملاشاهي، تمكنت قوات حرس الحدود التابعة للمحافظة ايضا من الكشف عن محاولة المهربين لنقل المخدرات في مدينة سراوان الحدودية وقاموا بفرض السيطرة التامة عليها.

واردف قائد قوات حرس الحدود بمحافظة سيستان وبلوجستان، ان العملية الثانية ادّت الى القبض على عنصرين وضبط 413 كغ من مادة الافيون المخدرة، ومصادرة سيارة واحدة كانت بحوزة المهربين.

انتهى ** ح ع