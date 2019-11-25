٢٦‏/١١‏/٢٠١٩ ١٢:٤٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83569057
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قائد في الحرس الثوري: الاستكبار غير قادر على إسقاط الجمهورية الاسلامية

قائد في الحرس الثوري: الاستكبار غير قادر على إسقاط الجمهورية الاسلامية

مشهد / 26 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- اكد قائد الحرس الثوري في محافظة خراسان الرضوية العميد يعقوب علي نظري بان الاستكبار غير قادر على إسقاط الجمهورية الاسلامية الايرانية لانها تحظى بقوة معنوية وشعبية واسعة وعميقة.

وقال نظري، في تصريح له الاثنين في مدينة مشهد المقدسة مركز محافظة خراسان الرضوية /شمال شرق ايران/، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لها منعطفات ولكن ما دامت تحظى بالقدرة والرصيد المعنوي والشعبي فانها لن تسقط وليس بامكان عالم الاستكبار الوصول الى هدفه في هذا المجال.

وقال العميد نظي في جانب اخر من تصريحه، ان العدو يريد زعزعة الامن والاستقرار في لبنان والعراق ونحن لا يمكننا يمكن العمل بشكل منفصل حيث ان مصائر لبنان والعراق وسوريا واليمن والبلدان الاخرى الداعمة للثورة الاسلامية مترابطة مع بعضها بعضا لذلك يسعى الاعداء لفصلها عن بعضها البعض بهدف النيل من استقرارها وزعزعة الامن فيها.

انتهى ** 2342

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