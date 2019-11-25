الحكومة العراقية: هناك اجراءات جادة للاستجابة لمطالب المتظاهرين

وقال الحديثي في تصريح صحفي، مساء الأثنين، "لدينا قنوات تواصل بين المؤسسات الحكومية وفعاليات مهمة لديها تواصل مع التظاهرات او داعمة لها وهذا يحصل لأول مرة".

وأضاف "هناك اجراءات جادة وعديدة في تنفيذ الاصلاحات على المستوى التشريعي ومكافحة الفساد ومحاربته والاستجابة لمطالب المتظاهرين، ونبذل قصارى جهدنا في ذلك".

وتابع قائلا "كما انه ولاول مرة يحصل حديث عن تعديل دستوري وكسر القالب التقليدي في الاستيزار وتنازل الكتل السياسية عن الوزارات واعطاء رئيس الوزراء الحق في التعديل الذي قد يصل الى نصف الكابينة الوزارية".

وأوضح الحديثي، ان "تغيير المنظومة السياسية يكون عبر الآليات الدستورية والقانونية".

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