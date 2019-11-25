استقلال طهران يتقدم الى المركز الثالث في الدوري الايراني

افتتح استقلال التسجيل في الدقيقة 33 بواسطة علي كريمي بضربة رأسية من كرة عرضية ارتقى له وسددها داخل الشباك.

وعزز استقلال تقدمه مع بداية الشوط الثاني بهدف سجله مهدي قائدي في الدقيقة 49 من المباراة.

وتمكن أصحاب الارض من تقليل الفارق بهدف في الدقيقة 61، بواسطة محمد عباس زادة.

وبهذه النتيجة تقدم استقلال للمركز الثالث بالترتيب برصيد 21 نقطة، فيما يتصدر الدوري فريق "شهر خودرو" مشهد برصيد 23 نقطة من 10 مباريات يليه سباهان اصفهان برصيد 22 نقطة من 10 مباريات ايضا، وياتي برسبوليس في المركز الرابع برصيد 19 نقطة ومن ثم تراكتور سازي وله 17 نقطة من 10 مباريات.

انتهى ** 2342