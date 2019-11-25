٢٦‏/١١‏/٢٠١٩ ١:٠٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83569063
٠ Persons

سمات

بفوزه على مضيفه نساجي مازندران...

استقلال طهران يتقدم الى المركز الثالث في الدوري الايراني

استقلال طهران يتقدم الى المركز الثالث في الدوري الايراني

طهران / 26 تشرين الثاني / نوغمبر /ارنا- واصل فريق استقلال طهران نتائجه الجيدة بالدوري الايراني الممتاز لكرة القدم، اثر تحقيق فوزه السادس على التوالي امس الاثنين، على حساب مضيفه فريق "نساجي مازندران" بهدفين لهدف في اطار المرحلة 11 من المسابقة.

افتتح استقلال التسجيل في الدقيقة 33 بواسطة علي كريمي بضربة رأسية من كرة عرضية ارتقى له وسددها داخل الشباك.

وعزز استقلال تقدمه مع بداية الشوط الثاني بهدف سجله مهدي قائدي في الدقيقة 49 من المباراة.

وتمكن أصحاب الارض من تقليل الفارق بهدف في الدقيقة 61، بواسطة محمد عباس زادة.

وبهذه النتيجة تقدم استقلال للمركز الثالث بالترتيب برصيد 21 نقطة، فيما يتصدر الدوري فريق "شهر خودرو" مشهد برصيد 23 نقطة من 10 مباريات يليه سباهان اصفهان برصيد 22 نقطة من 10 مباريات ايضا، وياتي برسبوليس في المركز الرابع برصيد 19 نقطة ومن ثم تراكتور سازي وله 17 نقطة من 10 مباريات.

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
5 + 3 =