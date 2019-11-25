شيوخ ووجهاء الانبار العراقية: نرفض التدخلات الخارجية ولن نكون أداة أمريكية

وقال شيخ عشائر ناحية البغدادي، قطري السمرمد في تصريح صحفي، أن "شيوخ ووجهاء محافظة الانبار لن يكونوا أداة بيد الولايات المتحدة الأمريكية، بل سنكون يدًا واحدة مع شيوخ ووجهاء محافظات البلاد الأخرى بكل أطيافها، من اجل تكوين جبهة موحدة تمنع البلد من الوقوع في المنزلقات الطائفية والخلافات غير المجدية التي دمرت البلاد والعباد في السنوات الماضية".

وأضاف السمرمد، أن "الأنباء التي تحدثت عن قيام وفد من شيوخ ووجهاء الانبار بإجراء لقاء مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أثناء زيارته يوم (اول) أمس إلى قاعدة عين الأسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، عارية عن الصحة".

وأكد على ان "مروجي هذه الشائعات يحاولون إشاعة الخلافات بين أبناء الشعب الواحد لدواع أصبحت معروفة لدى الجميع".

وشدد، على ان "شيوخ ووجهاء الانبار سيكونون يد واحدة في مواجهة التدخلات الخارجية التي لا تخدم أبناء الشعب الواحد، وان مشاريعنا ستكون وطنية، وبمشاركة الجميع ".

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