ايران تحرز 4 ميداليات ملونة في بطول العالم للجوجيتسو

وحصد محمد حسن رستميان الميدالية الذهبية في فئة الاساتذة ونال حبيب رنجبر الميدالية الفضية في وزن 96 كغم فيما نال مهراب افسري الميدالية البرونزية في فئة الشباب وكذلك نال كيان علي زادة الميدالية البرونزية في فئة الناشئين.

وشارك المنتخب الوطني الايراني بـ 13 لاعبا في بطولة العالم للجوجيتسو التي جرت في ابوظبي بالامارات خلال الفترة من 16 الى 24 تشرين الثاني /نوفمبر الجاري بمشاركة 69 دولة من مختلف قارات العالم في فئات الناشئين والشباب والكبار والأساتذة والبارا جوجيتسو والاستعراض والقتال.

وجرت البطولة في الفئات الثلاث "كاتا" و"فايت" و"نيوازا" وتوجت فرنسا باللقب فيها.

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