الشابندر یعود الى العراق بعد احتجازه في الامارات

وذكر الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، امس الاثنين، انه "قام مع الحاج هادي العامري في زيارة للسياسي العراقي عزت الشابندر بعد عودته الى وطنه سالما".

يشار الى ان المخابرات الاماراتية اعتقلت الشابندر في مطار دبي ومنعته من العودة الى العراق في تصرف متهور بعد ان كشفت مصادر مطلعة امتلاكه معلومات خاصة بالدور التخريبي للأمارات في العراق والاعداد لصفقة القرن المشبوهة.

وكان الشيخ الخزعلي علق على احتجاز الشابندر في تغريده سابقة له على تويتر، قائلا: "احتجاز محمد بن زايد للسياسي العراقي عزت الشابندر يشبه ما قام به محمد بن سلمان باحتجاز رئيس وزراء لبنان (وقتها ) سعد الحريري ، لكن الاحمق فاته ان الإمارات ليست السعودية وان العراق ليس لبنان".

وأدان جمع من السياسيين العراقيين التصرف الذي قامت به السلطات الاماراتية وشبهوه بتصرف بن سلمان مع الحريري.

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