باحثون إيرانيون ينتجون مخبريا مولدات كهربائية نانوية مرنة

وقالت عضوة فريق العمل الباحثة الايرانية الدكتورة "بريسا فخري " : عالميا، تم تطوير مولدات نانوية كهربائية كتقنية جديدة لتوليد الطاقة لتحويل الطاقة الميكانيكية المختلفة من البيئة المعيشية إلى الكهرباء، بناءً على الدمج بين التأثير الكهربي عن طريق الاحتكاك والحث الكهروستاتيكي.

واضافت الدكتوره فخري ان فريق العمل الايراني قام بتطوير مولدات نانوية كهربائية ومرنة باستطاعتها التأقلم مع البئية المعيشية لها ومن ثم استبدال الطاقة الميكانيكية الى كهربائية تستخدم في المعدات والاجهزة الالكترونية الملبوسة وفي المتحسسات المرنة المستخدمة في الصناعات الالكترونية.

واوضحت الباحثة ان المواد المستخدمة في انتاج الموالدات النانوية هي حبيبات بوليميرية مرنة PVDF وانابيب نانونية مرنة عند دمجها وتركيبها سيتم انتاج طاقة كهروستاتيكية.

وقد تمت طباعة نتائج البحث في مجلة "RSC advances" العلمية.

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