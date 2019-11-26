٢٦‏/١١‏/٢٠١٩ ١٠:٥٩ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83569381
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باحثون إيرانيون ينتجون مخبريا مولدات كهربائية نانوية مرنة

باحثون إيرانيون ينتجون مخبريا مولدات كهربائية نانوية مرنة

طهران/ 26 تشرين الثاني/ نوفمبر/ارنا – استطاع فريق من باحثي معهد الكهرباء وبالتعاون مع جامعة امير كبير الصناعية انتاج مولدات كهربائية نانوية مرنة مخبريا باستطاعتها تبديل الحركات الميكانيكية البسيطة مثل ارتعاشات الجسم الى طاقة كهربائية تستخدم في الاجهزة الالكترونية.

وقالت عضوة فريق العمل الباحثة الايرانية الدكتورة "بريسا فخري " : عالميا، تم تطوير مولدات نانوية كهربائية كتقنية جديدة لتوليد الطاقة لتحويل الطاقة الميكانيكية المختلفة من البيئة المعيشية إلى الكهرباء، بناءً على الدمج بين التأثير الكهربي عن طريق الاحتكاك والحث الكهروستاتيكي.

واضافت  الدكتوره فخري ان فريق العمل الايراني قام بتطوير مولدات نانوية كهربائية ومرنة باستطاعتها التأقلم مع البئية المعيشية لها ومن ثم استبدال الطاقة الميكانيكية الى كهربائية تستخدم في المعدات والاجهزة الالكترونية الملبوسة وفي المتحسسات المرنة المستخدمة في الصناعات الالكترونية.

واوضحت الباحثة ان المواد المستخدمة في انتاج الموالدات النانوية هي حبيبات بوليميرية مرنة  PVDF وانابيب نانونية مرنة عند دمجها وتركيبها سيتم انتاج طاقة كهروستاتيكية.

وقد تمت طباعة نتائج البحث في مجلة "RSC advances" العلمية.

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