الفيلم الإيراني "ليلة أصبح القمر بدرا" يجذب إهتمام المشاهدين في استونيا

ويعقد مهرجان "ليالي تالين السوداء" منذ 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وحتى الاول من ديسمبر/كانون الأول القادم في إستونيا.

وشارك الفيلم "ليلة أصبح القمر بدرا" للمخرجة "نرجس آبيار" بمهرجان ألف الدولي بقسم المسابقة الدولي وعرض الفيلم لأول مرة في القاعة الأصلية بحضور آبيار والفنان "هوتن شكيبا" والمنتج "محمد حسين قاسمي" وشاهد الفيلم 500 مشاهد وكان موضع ترحيب من قبل الجماهير والنقاد.

وإستطاع هذا الفيلم في مشاركته الدولية الأولى أن يجذب إهتمام المشاهدين. وجاوب صناع الفيلم على أسئلة الجمهور بهذا الحدث الفني.

وتم عرض الفيلم للمرة الثانية يوم امس الاثنين بمقاطعة تارتو وسيشهد هذا الفيلم عرضه الثالث 30 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وشاركت "نرجس آبيار" قبل ذلك بمهرجان تالين السينمائي بدورته الـ20 بفيلم "نفس" وفازت بجائزة أفضل إخراج عن هذا الفيلم.

يذكر ان فيلم "ليلة أصبح القمر بدرا" الذي يشارك في القسم التنافسي للمهرجان هو من بطولة النجمة الناز شاكردوست التي فازت بدورها فيه بجائزة العنقاء البلورية كأفضل ممثلة من مهرجان فجر السينمائي السابق كما فاز الفنان "هوتن شكيبا" على جائزة أفضل ممثل عن دوره بنفس الفيلم فيما نالت المخرجه آبيار بجائزة أفضل اخراج من المهرجان نفسه.

ويحكي الفيلم قصة فتاة من جنوب طهران تحب شاباً من احدى المحافظات، ولأسباب تضطر الى السفر الى خارج البلاد، فيرافقها اخوها وفي الطريق تحصل احداث و...

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