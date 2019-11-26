إيران وروسيا تؤكدان تعاونهما في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

والتقى نائب وزير الصناعة في الاتحاد الروسي "أوليغ رزيانسوف" مع نائب وزير الخارجية "غلام حسين دهقاني" على هامش المؤتمر الرابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع، بنود جدول أعمال المؤتمر وشددا على تعاون البلدين في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وناقشا سبل منع إضعاف المنظمة، وكذلك تعزيز تنفيذ الاتفاقية من قبل الأعضاء والأمانة.

وتم التركيز على الامتثال لقاعدة توافق الآراء في قرارات المنظمة وكذلك التقيد بنص الاتفاقية بشأن الإجراءات التي تتخذها أجهزة المنظمة والأمانة.

وبدأت الدورة الرابعة والعشرون لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية يوم أمس الاثنين في لاهاي وستستمر حتى يوم الجمعة.

مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، هو الهيئة الرئيسية لصانعي السياسات بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حيث يناقش في اجتماعاته السنوية ، آخر التطورات والسياسات الدولية بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في الدول الأعضاء الـ193.

ونظمت المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال ضحايا الأسلحة الكيميائية في إيران، معرضا على هامش مؤتمر الدول الأطراف هذا العام لتعريف أعضاء المؤتمر بأحدث التطورات المرتبطة بضحايا الأسلحة الكيميائية.

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