استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الصهيوني نتيجة الاهمال الطبي

واعلنت جمعية واعد لرعاية الاسرى والمحررين استشهاد الاسير الفلسطيني سامي أبو دياك في معتقل نتسان.

وحسب جمعية واعد فان الاسير محكوم بالسجن المؤبد ثلاث مرات بعد تنفيذه عدة عمليات بطولية .

واعتقل ابو دياك 36 عام في العام 2002 وهو من سكان الضفة الغربية المحتلة.

ونقل الاسير قبل عدة أيام الى احد المشافي التابعة لادارة السجون حيث كان يعاني من سرطان الامعاء لكن ادارة السجون ماطلت في علاجه.

ويرتفع الى 222 عدد الشهداء الفلسطينين من بين الاسرى في سجون الاحتلال في تاريخ الحركة الاسيرة.

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