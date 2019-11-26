وزير الطرق: تأسيس شركتين مشتركتين بين ايران وسوريا

واوضح اسلامي خلال الملتقي التجاري الايراني السوري بطهران انه خلال العام الماضي تم اتخاذ خطوات مهمة في اطار اللجنة المشتركة واضاف ان الظروف باتت ملائمة اكثر من قبل لتواجد الشركات الايرانية في سوريا.

واضاف: ان مشاريع تشييد الدور السكنية وتنمية البنى التحتية هي ضمن اولويات الحكومة السورية، معلنا عن تأسيس شركتين مشتركتين بين ايران وسوريا حيث ان المشاريع والاجراءات التي تعينها الشركتان سيتم احالتها الى شركات ايرانية مختصة لافتا ان وزارة الطرق وبناء المدن الايرانية هي من تضمنها.

وبين ان الاجراءات المتخذة بشأن النقل والقضايا المصرفية والجمركية بين البلدين باتت ملائمة لتنمية النشاطات التجارية بين ايران وسوريا .

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