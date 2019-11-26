الفیلم الایراني "مدينة الالعاب " يفوز بجائزة مهرجان فويل الايرلندي

واقيم مهرجان فويل Foyle Film Festival الدولي خلال الفترة من 15 الى 24 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي بمشاركة افلام من جميع انحاء العالم .

واحرز الفيلم الايراني القصير"مدينة الالعاب" جائزة افضل فيلم قصير مشارك في المهرجان الايرلندي بدورته الثانية والثلاثين.

علماً ان مهرجان فويل يعتبر موثوقاً لدى أكاديمية الاوسكار بحيث تتأهل الأفلام الأفضل في أقسام الأفلام القصيرة الايرلندية والافضل في القسم الدولي وافضل رسوم متحركة إلى المنافسة على جوائز الاوسكار 2021 بشكل مباشر.

وكان الفيلم القصير " مدينة الالعاب " قد فاز باربعة جوائز دولية خلال الاسبوع الماضي وهي جائزة " افضل مخرج بلا حدود" من مهرجان ديسكافر البريطاني وجائزة افضل فيلم من مهرجان كورنفال البريطاني وافضل تأليف من مهرجان Court En Scene الفرنسي وافضل فيلم اجنبي من مهرجان فينجستر الانجليزي.

ويحكي الفيلم القصير " مدينة الالعاب " قصة عائلة تعاني من اوضاع اقتصادية صعبة وللهروب منها تقوم باعمال تعرض حياتها للخطر و...

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