سوريا على اتم الاستعداد لتأسيس شركات انشائية مشتركة مع ايران

وبين اللحم اليوم الثلاثاء خلال الملتقى التجاري الايراني السوري بطهران يمكن للمستثمرين الاستثمار في مجالات الاعمار والانشاءات عن طريق منظمة تنمية السكن والعقار التابعة لوزارة الاسكان السورية.

وبين ان منظمة تنمية السكن والعقار التابعة لوزارة الاسكان السورية تمتلك مشاریع لبناء 200 الف وحدة سكنية في جميع المناطق السورية معلنا احالة هذه المشاريع للاستثمار الاجنبي لاسيما الشركات الايرانية مع اعطاء حوافز كثيرة .

وأوضح مازن اللحم أن هناك مجالات للتعاون والاستفادة من الخبرات المتبادلة بين البلدين في مجال التشييد والبناء والتطوير العمراني لافتا إلى ضرورة إيجاد شركات مشتركة في مجال الدراسات والإنشاء ما يؤمن ضمان استمرار التعاون للوصول إلى النتائج المرجوة.

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