أولوية الحكومة السورية هي التعاون مع الشركات الايرانية

واضاف عبداللطيف خلال الملتقى التجاري الايراني السوري بغرفة التجارة الايرانية في طهران اليوم الثلاثاء، ان مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين تشمل تأسيس شركات ايرانية سورية لاتخاذ الخطوات العملية في مشاريع اعادة الاعمار.

وتابع : انه بالامكان إفادة الشركات الايرانية الخاصة والحكومية من امكانيات الشركات السورية الحكومية، ومن المؤكد أن الشركة المزمع اطلاقها ستغطي كافة المحافظات في البلاد.

وأشار الوزير السوري الى أنه سيتم ترسية المشاريع على الشركة الايرانية - السورية مباشرة دون الحاجة لمناقصات.

انتهى**م م/ ح ع**