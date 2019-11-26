٢٦‏/١١‏/٢٠١٩ ٥:٥١ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83570017
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وزير الاسكان السوري :

أولوية الحكومة السورية هي التعاون مع الشركات الايرانية

أولوية الحكومة السورية هي التعاون مع الشركات الايرانية

طهران / 26 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا – قال وزير الاشغال العامة والاسكان السوري" سهيل محمد عبداللطيف" ان بلاده تستهدف منح الالوية للاصدقاء الايرانيين و التعاون مع شرکاتها في مشاريع اعادة الاعمار والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تمنحها سوريا .

واضاف عبداللطيف خلال الملتقى التجاري الايراني السوري بغرفة التجارة الايرانية في طهران اليوم الثلاثاء، ان مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين تشمل تأسيس شركات ايرانية سورية  لاتخاذ الخطوات العملية في مشاريع اعادة الاعمار.

وتابع : انه بالامكان إفادة الشركات الايرانية الخاصة والحكومية من امكانيات الشركات السورية الحكومية، ومن المؤكد أن الشركة المزمع اطلاقها ستغطي كافة المحافظات في البلاد.

وأشار الوزير السوري الى أنه سيتم ترسية المشاريع على الشركة الايرانية - السورية مباشرة دون الحاجة لمناقصات.

انتهى**م م/ ح ع**

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