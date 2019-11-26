٢٦‏/١١‏/٢٠١٩ ٦:٠١ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83570094
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وزير الدفاع : نستند على طاقاتنا الوطنية في تلبية احتياجات القوات المسلحة

وزير الدفاع : نستند على طاقاتنا الوطنية في تلبية احتياجات القوات المسلحة

طهران / 26 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا – قال وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية "العميد امير حاتمي" ان جميع المعدات العسكرية واحتياجات القوات المسلحة يتم تأمينها محليا وبواسطة الخبرات والامكانيات الكبيرة التي تتمع بها الجمهورية الاسلامية.

جاء ذلك في تصريح للعميد حاتمي اليوم الاربعاء بمراسم التوقيع على اتفاقية مع وزارة الطرق وبناء المدن الايرانية لتشييد 100 وحدة سكنية.

واضاف : ان السّلاح والمعدات العسكرية تشكل من مستلزمات تأمين الامن؛ واضاف : ان جميع احتياجات القوات المسلحة يتم تأمينها بواسطة امكانيات وخبرات محلية.

کما اشار الى المنشآت و التأسيسات على انها من مقومات الامن في البلاد، وقال : ان الاتفاقية تنصّ على التعاون التام والمستمر بين وزارتي الدفاع والطرق وبناء المدن لتأمين ما تحتاجه القوات المسلحة من مرافق وانشاءات .

انتهى**م م/ح ع**

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