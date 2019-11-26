الهند تؤكد على استمرارية التعاون مع ايران في ميناء جابهار

وكما افادت به صحيفة " اكونوميك تايمز" انه وخلافا لما جاء في بعض التقارير التي تشير الى توقف نشاط ميناء جابهار بسبب الحظر الامريكي ضد ايران، الا ان وزارة الخارجية الهندية اعلنت ان الهند مستمرة في التعاون مع الجمهورية الاسلامية في تطوير المرحلة الاولى لمرفأ الشهيد بهشتي في ميناء جابهار .

واضافت الصحيفة، ان افغانستان ومنذ فبراير من العام الحالي ارسلت الى الهند خمسة شحنات عبرهذا الميناء.

واُحيلت إدارة مرفأ الشهيد بهشتي في جابهار الي شركة الموانئ العالمية الهندية ومنذ ديسمبر 2018 تديرالشركة نقل الشحنات عبر هذا الميناء .

والتزمت الهند باستثمار قدره 500 مليون دولار لتنمية جابهار فضلاً عن استثمار آخر قدره 1.5 مليار دولار لإنشاء مجموعة من الطرق وسكك الحديد.

انتهى**م م/ح ع**