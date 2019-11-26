إيران تتمتع بأمن تام

وانتقد صالحي أميري خلال رسالته القرار "المتسرع والعاطفي" المتخذ من قبل الإتحاد العالمي للمصارعة؛ مؤكدا انه جاء اثر الدعايات المزيفة للغرب.

وأضاف، انه سيبعث اليوم الثلاثاء برسائل الى نظراءه في روسيا، واليابان، وجورجيا، وسيؤكد خلالها على الأمن المستتب في إيران واستعدادها لاستضافة أي حدث دولي.

واستشهد صالحي أميري باستضافة إيران الجيدة لبطولة العالم للمبارزة؛ مؤكدا ان هذه الدورة من الألعاب، جرت في أجواء يسودها الهدوء والأمن التام بالعاصمة طهران.

علما، ان أعضاء اللجنة التنفيذية للإتحاد العالمي للمصارعة، عقدوا اجتماعا في اسطنبول أمس الأول، بعثوا اثره برسالة الى الجهات الإيرانية المعنية أعلنوا خلالها عن سحب إستضافة بطولة العالم للمصارعة الرومانية من إيران.

انتهى**أ م د

