مسؤول برلماني : اعضاء لجنة الامن القومي النيابية يتفقدون مفاعل آراك للماء الثقيل

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، اشار نقوي حسيني الى اهداف هذه الزيارة؛ موضحا انه "عقب اتخاذ الخطوات الاربع لخفض التزاماتنا ازاء الاتفاق النووي، سنقوم بتقييم الاجراءات المتبعة والانجازات المحققة في مفاعل اراك للماء الثقيل".

واكد المسؤول البرلماني، انه سيتم في هذا السياق، اعداد تقرير خاص حول زيارة المفاعل وعرضه على لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي.

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