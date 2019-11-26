مسؤول برلماني : اعضاء لجنة الامن القومي النيابية يتفقدون مفاعل آراك للماء الثقيل

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، اشار نقوي حسيني الى اهداف هذه الزيارة؛ موضحا انه "عقب اتخاذ الخطوات الاربع لخفض التزاماتنا ازاء الاتفاق النووي، سنقوم بتقييم الاجراءات المتبعة والانجازات المحققة في مفاعل اراك للماء الثقيل".
واكد المسؤول البرلماني، انه سيتم في هذا السياق، اعداد تقرير خاص حول زيارة المفاعل وعرضه على لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي.
انتهى ** ح ع
طهران / 26 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – اعلن المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي "سيد حسين نقوي حسيني" عن زيارة تفقدية يقوم بها اعضاء هذه اللجنة النيابية غدا الاربعاء لموقع مفاعل آراك للماء الثقيل (في المحافظة المركزية - وسط البلاد)، لمتابعة مسار الاجراءات في سياق تقليص التزامات ايران قبال الاتفاق النووي.
وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، اشار نقوي حسيني الى اهداف هذه الزيارة؛ موضحا انه "عقب اتخاذ الخطوات الاربع لخفض التزاماتنا ازاء الاتفاق النووي، سنقوم بتقييم الاجراءات المتبعة والانجازات المحققة في مفاعل اراك للماء الثقيل".
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