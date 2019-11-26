نخجوان تلغي سمات الدخول للرعايا الإيرانيين

وبحسب التقرير، يتم إلغاء نظام التأشيرة لدخول الرعايا الإيرانيين الى أراضي جمهورية نخجوان ذاتية الحكم التابعة لجمهورية أذربيجان، اعتبارا من 1 كانون الأول/ديسمبر المقبل، حيث يتسنى للرعايا الإيرانيين بموجب القرار، الاقامة هناك لمدة 15 يوما دون تأشيرات.

ويضيف التقرير، ان المواطنين الإيرانيين الذين يعتزمون السفر الى مناطق أخرى من جمهورية أذربيجان (ما عدا جمهورية نخجوان الذاتية)، يتوجب عليهم دفع 20 دولارا إزاء الحصول على سمات الدخول التي تقرر إصدارها لهم في مطار مدينة نخجوان الدولي.

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