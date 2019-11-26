الخارجية الكويتية تعلن استمرار المشاورات حول مبادرة هرمز للسلام

وفي تصريح لصحيفة "الجريدة" الكويتية، اضاف المصدر نفسه : ان المشاورات والنقاش حول هذا الامر لايزال مستمرا، دون ان يتم اتخاذ اي موقف صريح بشأنه؛ لكن يحتمل كثيرا ان تعلن الكويت موقفها النهائي خلال اجتماع مجلس تعاون الخليج (الفارسي) القادم الذي سيعقد في الرياض خلال كانون الاول / ديسمبر القادم.

هذا، وكانت صحيفة الجريدة اليومية قد نقلت عن "مصدر في رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية"، قوله ان "الكويت وبعد اسبوع من رسالة الرئيس الايراني حسن روحاني، اعلنت موافقتها على هذا المشروع".

وتابعت الصحيفة الكويتية، ان قطر اعربت لايران الاسبوع الماضي عن موافقتها ايضا، ومن المقرر ان يتوجه وزير الخارجية العماني "يوسف العلوي" الاسبوع القادم الى طهران ليعلن الى المسؤولين الايرانيين عن موافقة بلاده على هذا المشروع.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية "سيد عباس موسوي"، في تصريح له امس : ان ايران دعت جميع دول المنطقة للانضمام الى مبادرة هرمز للسلام.

انتهى ** ح ع