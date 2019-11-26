ايران واليابان توقعان اتفاقا لتحسين الخدمات الطبية

و وقّع عن الجانب الايراني على مذكرة التفاهم مع اليابان، المدير العام لشؤون التعاون الدولي بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي "محسن اسدي"، وعن الجانب الياباني رئيس مكتب تمثيل وكالة "جايكا" لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية "يوكي هارو كوباياشي".

هذه الوثيقة، تنص على اقامة دورات تدريبية قائمة على تجارب اليابان الطبية لمسؤولي شؤون السلامة الايرانيين في مجالات : المشافي بما في ذلك تصميم وبناء المستشفيات، وبرامج رعاية المسنين، وادارة الامراض غير المعدية في البلاد.

وقال مدير شؤون التعاون الثنائي والاقتصادي بوزارة الصحة الايرانية "جلال نائلي" في تصريح له على هامش توقيع الاتفاق، انه سيتم في سياق هذه الوثيقة توفير ظروف ابتعاث 60 من مسؤولي شؤون السلامة الايرانيين الى اليابان للتعرف على خبرات هذا البلد واحدث التقنيات التي توصل اليها في مجال ادارة الخدمات الطبية والعلاجية.

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