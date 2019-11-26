٢٧‏/١١‏/٢٠١٩ ١٢:٣٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83570592
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ظريف: ايران تؤمن بسياسة الجوار القوي وتتخذ الخطى لتحقيقه

ظريف: ايران تؤمن بسياسة الجوار القوي وتتخذ الخطى لتحقيقه

طهران / 27 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤمن بسياسة الجوار القوي وتتخذ الخطى في هذا الطريق لتحقيقه.

وقال ظریف، في كلمته الثلاثاء خلال مراسم يوم منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) في طهران، إن إيران تؤمن بسياسة الجوار القوي لاننا نرى باننا ومن خلال امتلاك جيران اقوياء يمكننا الوصول الى اهدافنا بصورة افضل واسهل بكثير مما لو اردنا تحقيق ذلك بمفردنا.

واضاف: ان منظمة "ايكو" هي عبارة عن مجموعة من الدول في منطقة خاصة جدا، الامر الذي يؤكد ضرورة التعاون لتعزيز الامن لجميع الدول الاعضاء في هذه المنطقة الحساسة، فهذه المنطقة غنية سواء من ناحية السكان والمصادر البشرية او من ناحية الجغرافيا والمصادر الطبيعية.

واكد ظريف، ان برنامج "آفاق 2025" لمنظمة ايكو يوفر هذه الفرصة لنستثمر طاقاتنا من خلال مراكمة امكانيات وطاقات كل من الدول الاعضاء لتعميم المنفعة العامة على جميع شعوب المنطقة.

واكد وزير الخارجية ضرورة تعزيز التعاون الاقليمي واضاف، انني ارى لزاما في مثل هذا اليوم ان نجدد التزامنا بالتعاون في اطار العضوية في منظمة "ايكو" ، وبين "ايكو" وسائر المنظمات الاقليمية وكذلك بين انفسنا في المنطقة.

وتابع ظريف، ان ايران ترغب بالحفاظ على ذات العلاقات مع شركائها في "ايكو" وان توسع نطاق ذلك ليشمل شركائها في الخليج الفارسي ايضا.

يتبع ** 2342

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