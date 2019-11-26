شرطة كربلاء المقدسة: توجد حماية كاملة للزائرين والمتظاهرين السلميين في المحافظة

وقال الغانمي في تصريح خاص لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، الاربعاء، ان "الاوضاع في محافظة كربلاء المقدسة شهدت تصعيدا أمس من قبل بعض المتظاهرين الذين قاموا بحرق اطارات السيارات وقطع بعض الطرق العامة والرئيسية لمنع الموظفين والطلبة من الذهاب الى الدوام الرسمي، وحاولوا عرقلة الحركة العامة للمواطنين".

وأضاف، ان "ما نلاحظه في جميع المحافظات هو تغيير الاسلوب والتحرك في التعبير عن المطالبات لدى المتظاهرين، وكأنه هناك اتفاق وتنسيق في التحركات والتعبير عن هذه المطالب او وجود قيادة وتوجيه لحركة المتظاهرين ودفعهم بهذه الاتجاهات" مؤكدا "الاسلوب يتغير يوميا ليس في كربلاء فقط وانما في جميع المحافظات".

ولفت الى ان "هذه الاساليب تقف خلفها اجندة بالتأكيد، وهي التي تقوم بالتوجيه بهذه الاتجاهات وهذه الحركة في جميع المحافظات، فهي تحركات تختلف في كل يوم عن التحركات التي سبقتها".

وأكد الغانمي ان "واجبنا هو حماية المتظاهرين وتأمين الحماية لجميع المؤسسات العامة والخاصة".

وأوضح، "مازالت الاوضاع حتى الان في كربلاء تشهد بعض التصعيد، لانستطيع ان نقول ان الوضع الامني في المحافظة مستقر 100% لان المتظاهرين مستمرون بتحركاتهم، لكن القوات الامنية مسيطرة على الاوضاع والامن في المحافظة مستتب خصوصا بالنسبة للزائرين والمتظاهرين السلميين، وهناك حماية كاملة لهم".

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